Грузинские власти приветствуют решение Брюсселя о европейской перспективе Грузии

Грузинские власти приветствуют решение Европейского совета признать европейскую перспективу для Грузии и заявляют, что готовы выполнить все приоритеты, чтобы страна получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.
"Это исторический день, европейская перспектива Грузии признана. Мы готовы работать, чтобы добиться статуса кандидата по вступлению в Евросоюз", - написала в соцсетях президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили также называет решение Европейского совета по Грузии историческим днем.
"Мы готовы к имплементации всех приоритетов, чтобы скорее получить статус кандидата", - написал в соцсетях Гарибашвили.
Европейский совет в четверг принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в Евросоюз, а для Грузии открыть европейскую перспективу и предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены намеченные приоритеты.
Грузинская оппозиция вечером в пятницу намерена провести масштабную акцию в Тбилиси против действующих властей, которые, по утверждению оппозиционеров, ответственны за отказ Брюсселя предоставить Грузии статус кандидата по вступлению в Евросоюз.
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