Германии следует изучить возможности роста добычи газа внутри страны - глава немецкого концерна E.ON

В условиях сокращения поставок природного газа из России Германия должна изыскать возможности всемерного наращивания добычи внутри страны, включая газоразрыв пласта, считает глава немецкого концерна E.ON Леонард Бирнбаум.
"Теперь мы должны искать без табу все решения, которые помогут нам улучшить ситуацию", - сказал Бирнбаум в интервью подкасту WirtschaftsWoche.
"Мы должны задать себе вопрос: "Можем ли мы разрабатывать дополнительные месторождения в Германии?", - отметил он, добавив, что максимизация внутреннего производства может быть частью решения и может быть более экологичной, чем другие варианты.
Бирнбаум, тем не менее, признал, что увеличение внутреннего производства не будет решением текущей ситуации, а лишь небольшим "строительным блоком", который может помочь снизить дефицит.
Добыча природного газа и нефти в Германии сокращается, главным образом, потому, что запрещен нетрадиционный метод гидроразрыва пласта, а законы об охране природы затрудняют получение разрешения на новое бурение.
В апреле министр экономики Роберт Хабек заявил, что не планирует менять запрет на гидроразрыв.
Как сообщалось, накануне Германия активировала второй, "тревожный" уровень своего трехэтапного чрезвычайного плана действий для снабжения газом, власти сообщают, что страна столкнулась с "газовым кризисом".
"Даже если мы и не чувствуем это сейчас, мы находимся в состоянии "газового кризиса", - заявил Хабек. Он отметил, что Германия будет защищаться от уменьшения поставок газа, но ей предстоит пройти "тернистый путь".
Власти страны заявили, что решение поднять уровень до "тревожного" было принято в связи с сокращением поставок со стороны РФ с 14 июня. Также на это повлияла высокая рыночная цена на газ. Третий и самый высокий уровень - "аварийный".
Несмотря на то, что на данный момент германские газохранилища заполнены на 58%, достичь наполненности в 90% к декабрю будет невозможно без дополнительных мер, считают в Берлине.
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