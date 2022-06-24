ООН подтверждает гибель 800 и ранение 4 тысяч афганцев в результате разрушительного землетрясения

ООН удалось подтвердить данные о гибели 800 и ранении 4 тысяч афганцев в результате разрушительного землетрясения в Афганистане, заявил заместитель главы миссии ООН в этой стране Рамиз Алакбаров, выступая на заседании Совета Безопасности Всемирной организации.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на 22 июня в центральном регионе Афганистана, затронув, в основном, провинции Пактика и Хост. Сообщается, что, по меньшей мере, 1 тыс. человек погибли и еще как минимум 1500 получили ранения. Не исключено, что эти цифры будут расти.

В наибольшей мере пострадали четыре района в провинции Пактика - Гаян, Бармала, Нака и Зирук, а также район Спера в провинции Хост. Землетрясение было зарегистрировано на глубине 10 км и, как сообщается, его толчки ощущались в соседних провинциях, включая афганскую столицу Кабул, а также в Пакистане и Индии.

По предварительным данным ООН, для обеспечения неотложных потребностей пострадавших потребуется $15 млн.

По словам Алакбарова, последствия разрушительного землетрясения - лишь одна из нескольких чрезвычайных ситуаций, с которыми сталкивается сегодня Афганистан. Экономический кризис, возможно, является самой важной проблемой в стране и потенциальной движущей силой конфликта. По оценкам, с августа экономика сократилась на 40%, безработица может достичь 40% в этом году по сравнению с 13% в 2021 году, а официальный уровень бедности может подняться до 97%, подчеркнул замглавы миссии.

"Если экономика не сможет восстановиться и последовательно расти, то афганский народ столкнется с повторяющимися гуманитарными кризисами; потенциально это будет стимулировать массовую миграцию и создавать условия для радикализации и возобновления вооруженного конфликта", - предупредил Алакбаров.

Что касается политической обстановки, то, по его словам, движение "Талибан" (запрещено в РФ) продолжает удерживать власть в своих руках и не намерено ни с кем делиться. Тем временем общая обстановка в плане безопасности в Афганистане становится все более непредсказуемой.

Количество нападений вооруженной оппозиции на де-факто власти в мае удвоилось по сравнению с предыдущим месяцем. Хотя количество терактов ИГИЛ (запрещена в РФ) в целом уменьшилось, их география расширилась с шести до 11 провинций. "Мы не можем исключать возможность усиления нестабильности, если людям отказывают в правах и не включают их представителей в состав правительства", - сказал Алакбаров.