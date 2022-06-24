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Карабах 24.06.2022 11:18

Азербайджан рассчитывает на участие ЧБТР в финансировании проектов по восстановлению Карабаха и Зангезура - Шарифов

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что считает необходимым участие международных финансовых организаций, в том числе и Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), в реализации проектов по восстановлению освобожденных территорий страны – Карабаха и Восточного Зангезура.

«Я считаю необходимым участие в процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана международных финансовых организаций, в том числе и ЧБТР", - заявил Шарифов в пятницу в Баку в ходе бизнес форума «Роль ЧБТР в поддержке диверсификации инноваций экономики Азербайджана в меняющемся мире».

«Учитывая сравнительно более меньший капитальный ресурс ЧБТР по сравнению с другими международными финансовыми организациями, а также то, что банк специализируется на частном секторе, приглашаем ЧБТР кредитовать проекты новых местных и иностранных инвесторов в Карабахе и Восточном Зангезуре», - подчеркнул Шарифов.

Он отметил, что в 2021-2022гг на восстановление освобожденных территорий Азербайджана из госбюджета страны предусмотрено выделение свыше $3 млрд, из которых на текущий момент освоено свыше $1,3 млрд.

Министр также отметил, что до сих пор ЧБТР выделил на проекты в частном секторе Азербайджана 510 млн евро.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЧБТР, КАРАБАХ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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