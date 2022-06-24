Азербайджан рассчитывает на участие ЧБТР в финансировании проектов по восстановлению Карабаха и Зангезура - Шарифов

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что считает необходимым участие международных финансовых организаций, в том числе и Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), в реализации проектов по восстановлению освобожденных территорий страны – Карабаха и Восточного Зангезура.
«Я считаю необходимым участие в процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана международных финансовых организаций, в том числе и ЧБТР", - заявил Шарифов в пятницу в Баку в ходе бизнес форума «Роль ЧБТР в поддержке диверсификации инноваций экономики Азербайджана в меняющемся мире».
«Учитывая сравнительно более меньший капитальный ресурс ЧБТР по сравнению с другими международными финансовыми организациями, а также то, что банк специализируется на частном секторе, приглашаем ЧБТР кредитовать проекты новых местных и иностранных инвесторов в Карабахе и Восточном Зангезуре», - подчеркнул Шарифов.
Он отметил, что в 2021-2022гг на восстановление освобожденных территорий Азербайджана из госбюджета страны предусмотрено выделение свыше $3 млрд, из которых на текущий момент освоено свыше $1,3 млрд.
Министр также отметил, что до сих пор ЧБТР выделил на проекты в частном секторе Азербайджана 510 млн евро.
Б.Рустамбеков
BP ищет новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном в сфере энергоэффективности – Луни
Германии следует изучить возможности роста добычи газа внутри страны - глава немецкого концерна E.ON
Вакцинация населения от коронавируса предотвратила 20 млн смертей в 2021 году
В Азербайджане небольшой суточный спад заражений COVID-19
Маск назвал новые заводы Tesla «гигантскими печами для денег» из-за потери миллиардов долларов
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
США освободили из тюрьмы Гуантанамо предпоследнего заключенного талиба
ООН подтверждает гибель 800 и ранение 4 тысяч афганцев в результате разрушительного землетрясения
НАТО и «семерка» не должны подталкивать Украину к заключению мира с РФ за счет отказа от территорий - Джонсон
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Кредит для микробизнеса до 100 000 АЗН от Yelo Bank
Подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинской высшей школой нефти SOCAR и Kapital Bank
В рамках проекта “Цифровой Шелковый Путь” создано совместное предприятие
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ