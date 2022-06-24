Президент Алиев принял главу BP Group

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял в Баку главного исполнительного директора компании BP Group Бернарда Луни, сообщает сайт главы государства. Н.Аббасова

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