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Внешняя политика 24.06.2022 11:33

Президент Алиев принял главу BP Group

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял в Баку главного исполнительного директора компании BP Group Бернарда Луни, сообщает сайт главы государства.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, BP, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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