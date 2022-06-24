АИК отбирает страховщика ДМС

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) отбирает страховую компанию для добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников, отмечается в объявлении общества.
Отбор проводится методом опроса котировок.
Предложения от страховых компаний принимаются до 12:00 13 июля. Открытие предложений состоится 14 июля в 12:00.
Госпошлина за участие в опросе составляет 100 манатов.
По условиям, ДМС должно охватывать 37 сотрудников АИК.
В настоящее время услуги АИК по ДМС оказывает страховая компания «PASHA Sigorta».
АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.
Р.Ахмедов
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