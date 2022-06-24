НАТО и «семерка» не должны подталкивать Украину к заключению мира с РФ за счет отказа от территорий - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что страны G7 и НАТО не должны подталкивать Украину к заключению мира с Россией за счет отказа от части своей территории, сообщила газета The Guardian.

«Мое послание коллегам в G7 и, в частности, в НАТО будет звучать так: "Сейчас не время соглашаться и поощрять украинцев идти на плохой мир, на мир, ради которого им предлагается отказаться от части своей территории в обмен на прекращение огня", - цитирует издание заявление премьера ходе визита в Руанду.

Джонсон подчеркнул: «Я думаю, что это было бы катастрофой. Это стало бы спусковым крючком для дальнейшей эскалации».