Азербайджан и Катар направили в Турцию вертолеты и самолет для тушения пожара близ Мармариса

Азербайджан и Катар направили свои воздушные суда на помощь Турции, которая уже четвертый день борется с мощным лесным пожаром возле курортного города Мармарис, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По словам министра лесного хозяйства Вахита Киршичи, пожар может быть близок к локализации, однако задачу усложняют сильные порывы ветра, из-за которых пламя быстро распространяется.

Ранее сообщалось, что Катар предложил Турции отправить три вертолета, а Азербайджан - один самолет на помощь в тушении пожара.

Также глава Минздрава страны Фахреттин Коджа сообщил у себя в твиттере, что от пожара пострадали как минимум 29 человек, 12 из которых были доставлены в больницу на машинах "скорой помощи".

В минувший четверг власти задержали 34-летнего мужчину, который якобы признался в поджоге после ссоры с членами семьи, заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Пожар вспыхнул неподалеку от курортного города Мармарис. По словам министра лесного хозяйства Вахита Киршичи, от огня пострадало около 3 тыс. гектаров леса. Эвакуировано более 400 человек.