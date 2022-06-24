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Регион 24.06.2022 12:23

Азербайджан и Катар направили в Турцию вертолеты и самолет для тушения пожара близ Мармариса

Азербайджан и Катар направили свои воздушные суда на помощь Турции, которая уже четвертый день борется с мощным лесным пожаром возле курортного города Мармарис, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По словам министра лесного хозяйства Вахита Киршичи, пожар может быть близок к локализации, однако задачу усложняют сильные порывы ветра, из-за которых пламя быстро распространяется.

Ранее сообщалось, что Катар предложил Турции отправить три вертолета, а Азербайджан - один самолет на помощь в тушении пожара.

Также глава Минздрава страны Фахреттин Коджа сообщил у себя в твиттере, что от пожара пострадали как минимум 29 человек, 12 из которых были доставлены в больницу на машинах "скорой помощи".

В минувший четверг власти задержали 34-летнего мужчину, который якобы признался в поджоге после ссоры с членами семьи, заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Пожар вспыхнул неподалеку от курортного города Мармарис. По словам министра лесного хозяйства Вахита Киршичи, от огня пострадало около 3 тыс. гектаров леса. Эвакуировано более 400 человек.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОЖАР, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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