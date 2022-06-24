CONCO получила подряд на строительство жилых домов в Шуше

Управление «Государственный заповедник Шуша» отобрала подрядчика строительства жилых домов в городе Шуша.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, победителем двух тендеров, объявленных с этой целью, стало ЗАО «CONCO».

В частности, компания построит в южной жилой зоне города Шуша три двухблочных жилых дома вместе с подземной парковкой (стоимость тендера – 7 млн 5 тыс. 355.69 манатов), а также в южной жилой зоне четыре одноблочных жилых дома вместе с подземной парковкой (стоимость 7 млн 682 тыс. 144.37 манатов)

Как сообщалось ранее, в Шуше первый жилой комплекс будет включать 24 дома и состоять из 6 блоков. Для строительства первого ЖК отведена территория в 8 га.

Р.Ахмедов