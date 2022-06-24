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Карабах 24.06.2022 13:05

CONCO получила подряд на строительство жилых домов в Шуше

Управление «Государственный заповедник Шуша» отобрала подрядчика строительства жилых домов в городе Шуша.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, победителем двух тендеров, объявленных с этой целью, стало ЗАО «CONCO».

В частности, компания построит в южной жилой зоне города Шуша три двухблочных жилых дома вместе с подземной парковкой (стоимость тендера – 7 млн 5 тыс. 355.69 манатов), а также в южной жилой зоне четыре одноблочных жилых дома вместе с подземной парковкой (стоимость 7 млн 682 тыс. 144.37 манатов)

Как сообщалось ранее, в Шуше первый жилой комплекс будет включать 24 дома и состоять из 6 блоков. Для строительства первого ЖК отведена территория в 8 га.

Р.Ахмедов

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Тэги: ШУША, ДОМА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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