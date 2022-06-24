В Туркменистане придумали, как потушить кратер «Врата ада»

Ученые НИИ природного газа ГК "Туркменгаз" разработали способ взять под контроль выбросы газа в кратере Дарваза (в народе называемый "Вратами ада"), который продолжает гореть уже несколько десятилетий, сообщает Туркменское информационное агентство Orient.
Как сообщил директор НИИ Байраммырат Пирниязов, предлагается пробурить эксплуатационно-оценочную скважину на месторождении Чалджульба, на территории которого находится горящий кратер.
За счет форсированного отбора газа из наибольшего по запасам пласта планируется сократить его нерегулируемое поступление в кратер. После снижения интенсивности притока газа можно будет изолировать поверхность кратера, рассказал Пирниязов на международной научной конференции в Ашхабаде на тему "Экологические аспекты добычи углеводородных ресурсов".
За счет такого решения неконтролируемые выбросы газа в атмосферу будут полностью ликвидированы, считают ученые института.
Пирниязов напомнил об истории возникновения кратера Дарваза, расположенного в пустыне Каракум в 270 километрах от Ашхабада.
В 1963 году на структуре Чалджульба центрально-каракумской группы месторождений началось бурение разведочной скважины. Однако на небольшой глубине была обнаружена полость, заполненная газом, в которую обвалились верхние слои почвы. В результате образовался провал диаметром 60 м и глубиной около 20 м.
Тогда кратер подожгли с целью не допустить отравления газом людей и животных. Как предполагалось, или газ выгорит за нескольких дней, или продуктивный пласт обводнится, как на других структурах, на расстоянии 5-7 км, где имеется еще два кратера - заполненный водой Ших и глиной Дервезе. Однако этого не произошло.
Позже специалисты пытались найти обвалившуюся разведочную скважину, с этой целью спускались на дно кратера. Предполагалось, что если закрепленная цементом часть ствола скважины сохранилась, то можно будет смонтировать арматуру с гибкими трубами. Тогда процесс выхода газа стал бы управляемым. Однако обнаружить остатки ствола разведочной скважины не удалось, поскольку газ выходит из разных мест в радиусе 20 м.
Кроме того, по результатам эксплуатации расположенных в этой зоне добывающих скважин подтвердились перетоки газа между пластами. В северной части Центральных Каракумов открыта группа из 16 газовых месторождений, в настоящее время в разработке находятся 8 из них, добыча осуществляется с 39 скважин.
Как выявили ученые, особенностью этой группы месторождений является наличие большого количества тонких маломощных пластов, переслоенных водоносными и плотными пластами. Эти пласты и залежи взаимодействуют между собой. Именно поэтому мелкая по запасам залежь, вскрытая разведочной скважиной, долгое время является источником горения кратера.
Как сообщалось ранее, в январе 2022 года правительство Туркмении поручило предприятиям ТЭК страны потушить газовый кратер в Дарвазе, который горит уже более 50 лет. С этой целью было предложено собрать учёных и привлечь иностранных консультантов для поиска решений этой экологической проблемы.
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