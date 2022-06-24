Развитие совместной системы связи вооруженных сил обсудили министры обороны стран СНГ - Шойгу

Совет министров обороны стран СНГ рассмотрел развитие совместной системы связи вооружённых сил и спланировал мероприятия по совершенствованию Единой системы государственного радиолокационного опознавания, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"На заседании ... рассмотрены вопросы развития совместной системы связи вооружённых сил, спланирована деятельность по совершенствованию Единой системы государственного радиолокационного опознавания", - сказал он по итогам заседания Совета министров обороны стран СНГ в пятницу.
Кроме того, по словам Шойгу, на заседании было проанализировано состояние безопасности полётов авиации в вооружённых силах, а также согласованы вопросы финансирования развития объединённой системы ПВО.
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