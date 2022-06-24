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Дальнее зарубежье 24.06.2022 15:36

Гутерриш предупреждает о риске кризисов в 2022 году из-за нехватки продовольствия

Мир может столкнуться с катастрофой в связи с растущей проблемой доступа стран к продовольствию, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в пятницу.

"Проблемы с доступом к продовольствию в этом году могут привести к глобальной нехватке продовольствия в следующем. Ни одна страна не будет застрахована от социальных и экономических последствий такой катастрофы", - цитирует слова Гутерриша агентство Associated Press.

По словам генсека ООН, существует реальный риск того, что в 2022 году в мире может разразиться сразу несколько кризисов, вызванных голодом. Согласно его прогнозу, в 2023 ситуация станет только хуже. Урожай в Африке, Азии и Америках может оказаться хуже, чем обычно, так как фермеры сталкиваются с растущими ценами на удобрение и энергию.

Он также заявил, что ООН работает над сделкой, которая позволит Украине экспортировать продовольствие, в том числе через Черное море, и позволит России без ограничений поставлять продовольствие и удобрения на мировые рынки.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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