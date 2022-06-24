Гутерриш предупреждает о риске кризисов в 2022 году из-за нехватки продовольствия

Мир может столкнуться с катастрофой в связи с растущей проблемой доступа стран к продовольствию, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в пятницу.
"Проблемы с доступом к продовольствию в этом году могут привести к глобальной нехватке продовольствия в следующем. Ни одна страна не будет застрахована от социальных и экономических последствий такой катастрофы", - цитирует слова Гутерриша агентство Associated Press.
По словам генсека ООН, существует реальный риск того, что в 2022 году в мире может разразиться сразу несколько кризисов, вызванных голодом. Согласно его прогнозу, в 2023 ситуация станет только хуже. Урожай в Африке, Азии и Америках может оказаться хуже, чем обычно, так как фермеры сталкиваются с растущими ценами на удобрение и энергию.
Он также заявил, что ООН работает над сделкой, которая позволит Украине экспортировать продовольствие, в том числе через Черное море, и позволит России без ограничений поставлять продовольствие и удобрения на мировые рынки.
Открытие коммуникаций станет серьезным драйвером для нормализации азербайджано-армянских отношений - Байрамов
Азербайджан и РФ подписали соглашение о взаимодействии в области безопасности
Армянские военные вновь подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на границе
Узбекнефтегаз увеличит мощности Шуртанского ГХК по полиэтилену втрое к 2025г, вложил в проект более $1,8 млрд
Японские автопроизводители Toyota и Suzuki будут производить гибридные внедорожники для рынка Индии
Антимонопольная служба Азербайджана предписала АЖД принять меры для повышения конкуренции в сфере грузоперевозок
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19, один летальный исход
Вена вернула себе первое место в списке лучших городов мира для жизни
Вакцинация населения от коронавируса предотвратила 20 млн смертей в 2021 году
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Кредит для микробизнеса до 100 000 АЗН от Yelo Bank
Подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинской высшей школой нефти SOCAR и Kapital Bank
В рамках проекта “Цифровой Шелковый Путь” создано совместное предприятие
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ