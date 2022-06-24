Нефть дорожает после снижения накануне

Цены на нефть уверенно растут днем в пятницу после падения накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 составляет $111,74 за баррель, что на $1,69 (1,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $105,96 за баррель, что на $1,69 (1,62%) выше итогового значения четверга.

Всего с начала недели котировки WTI упали на 2,2%, Brent подешевела примерно на 1,4%. Эксперты связывают это с беспокойством трейдеров по поводу замедления темпов экономического роста из-за жесткой политики центробанков мира, что может спровоцировать падение спроса на энергоресурсы.

"Цены упали, несмотря на наличие признаков того, что рынок нефти и топлива остается напряженным, что подчеркивается почти рекордной маржой НПЗ, которая снизилась бы, если бы спрос падал", - заявил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

"В краткосрочной перспективе мы увидим противостояние между трейдерами, сфокусированными на макроэкономике и продающими нефть для хеджирования рисков рецессии, и физическим рынком, на котором сохраняются поддерживающие рост цен факторы", - добавил Хансен.

Между тем министерство энергетики США отложило на неопределенный срок публикацию данных о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю из-за проблем в электронных системах. Ожидалось, что эта статистика выйдет в четверг в 19:00.