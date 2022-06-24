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Бизнес и законодательство 24.06.2022 15:18

Dənizkənarı Milli Park снизил уставный капитал более чем на 6,2 млн манатов

ООО «Приморский национальный парк» (Dənizkənarı Milli Park) объявило о снижении уставного капитала на 6 млн 211,02 тыс. манатов.

Соответствующее объявление опубликовано на сайте газеты Vergiler.

Уставный капитал общества ранее составлял 6 млн 211,03 тыс. манатов. Таким образом, он снижен до 10 манатов.

Причины снижения уставного капитала общество не указывает.

ООО «Приморский национальный парк» (Dənizkənarı Milli Park) госрегистрацию прошло в июне 2008 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, СНИЖЕНИЕ


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