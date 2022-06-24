Dənizkənarı Milli Park снизил уставный капитал более чем на 6,2 млн манатов

ООО «Приморский национальный парк» (Dənizkənarı Milli Park) объявило о снижении уставного капитала на 6 млн 211,02 тыс. манатов. Соответствующее объявление опубликовано на сайте газеты Vergiler. Уставный капитал общества ранее составлял 6 млн 211,03 тыс. манатов. Таким образом, он снижен до 10 манатов. Причины снижения уставного капитала общество не указывает. ООО «Приморский национальный парк» (Dənizkənarı Milli Park) госрегистрацию прошло в июне 2008 года. Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».