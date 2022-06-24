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СНГ 24.06.2022 16:03

Польша получит кредит в 450 млн евро от Банка развития Совета Европы для помощи украинским беженцам

Банк развития Совета Европы (CEB) выделит Польше кредит в размере 450 млн евро, который должен будет помочь справиться с притоком украинских беженцев, сообщается на сайте банка.

"Размер кредита, который мы одобрили сегодня, демонстрирует твердую решимость CEB своевременно поддержать Польшу и эффективно преодолеть беспрецедентный экономический вызов и гуманитарную трагедию", - заявил глава банка Карло Монтичелли.

Власти Польши и CEB подписали договор о кредите в пятницу. Он стал самым крупным кредитом, одобренным банком.

Около 4,3 млн беженцев прибыли в Польшу с момента начала спецоперации РФ на территории Украины. Страна предоставляет им убежище, социальное и медицинское обслуживание, а также возможности для образования и работы.

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Тэги: ПОЛЬША, БЕЖЕНЦЫ, БАНК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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