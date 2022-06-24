В Азербайджане создается Фонд развития МСБ

В Азербайджане планируется создание Фонда развития малого и среднего бизнеса (МСБ), заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов.

«В настоящее время мы находимся в процессе создания Фонда развития малого и среднего бизнеса, который расширит доступ субъектов бизнеса к финансовым ресурсам», - сказал Мамедов в пятницу, выступая на бизнес форуме «Роль ЧБТР в поддержке диверсификации инноваций экономики Азербайджана в меняющемся мире».

По его словам, фонд будет предлагать представителям МСБ гранты и техническую помощь. «Требования к минимальной стоимости проекта для инвестиций будут ниже имеющихся на рынке. В качестве организационно-правовой формы Фонда будет выбрано «открытое акционерное общество» (ОАО). Это позволит привлечь в него не только государственные средства, но и местных и иностранных инвесторов", - подчеркнул председатель агентства.

Э.Шафиев