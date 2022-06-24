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Бизнес и законодательство 24.06.2022 15:50

В Азербайджане создается Фонд развития МСБ

В Азербайджане планируется создание Фонда развития малого и среднего бизнеса (МСБ), заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов.

«В настоящее время мы находимся в процессе создания Фонда развития малого и среднего бизнеса, который расширит доступ субъектов бизнеса к финансовым ресурсам», - сказал Мамедов в пятницу, выступая на бизнес форуме «Роль ЧБТР в поддержке диверсификации инноваций экономики Азербайджана в меняющемся мире».

По его словам, фонд будет предлагать представителям МСБ гранты и техническую помощь. «Требования к минимальной стоимости проекта для инвестиций будут ниже имеющихся на рынке. В качестве организационно-правовой формы Фонда будет выбрано «открытое акционерное общество» (ОАО). Это позволит привлечь в него не только государственные средства, но и местных и иностранных инвесторов", - подчеркнул председатель агентства.

Э.Шафиев

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Тэги: БИЗНЕС, ФОНД, СОЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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