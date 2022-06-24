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Транспорт и связь 24.06.2022 16:05

Антимонопольная служба Азербайджана предписала АЖД принять меры для повышения конкуренции в сфере грузоперевозок

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана приняло решение по делу, открытому в отношении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

«В ходе рассмотрения ранее открытого дела в отношении АЖД, было установлено, что общество нарушало принципы конкуренции», - отмечается в сообщении Службы.

В частности, АЖД нарушали принципы конкуренции, препятствуя деятельности частных компаний в приеме заказов на перевозку железнодорожных грузов, сдачу в аренду вагонов, проявляло предвзятость при применении льгот и тарифов.

Согласно решению, принятому Службой, дочерние компании АЖД должны приостановить экспедиторскую деятельность и выполнять заказы в сфере грузовых перевозок, сдача вагонов в аренду должна осуществляться посредством конкурсов на прозрачной краткосрочной основе по реальным ценам, должны быть защищены принципы здоровой конкуренции и отсутствовать дискриминация между субъектами предпринимательства по скидкам.

Кроме этого, АЖД поручено в конкретные сроки определить тарифы в единой, прозрачной, доступной и прогнозируемой форме, и применять тарифные льготы к перевозимым товарам, а не к отдельно взятым субъектам.

В решении также отражены требования к АЖД о совершенствовании деятельности естественной монополии и обеспечении конкуренции в сфере оказания грузовых услуг, а также прав и интересов потребителей и субъектов бизнеса.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АНТИМОНОПОЛИЯ, АЖД, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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