Мирзоян заявляет о готовности Еревана, как можно скорее, начать консультации с Баку по соглашению о мире

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван готов к консультациям с Баку по вопросу мирного договора.

"По теме соглашения о мире мы представили Азербайджану предложение о начале консультаций между министрами иностранных дел, однако до сих пор не получили ответа. Армения подтверждает свою готовность как можно скорее начать консультации вокруг соглашения о мире", - сказал Мирзоян в интервью армянской службе радиостанции "Свобода".

"Мы также заявляли, что в предложениях Азербайджана относительно будущего соглашения о мире для нас ничего неприемлемого нет, естественно, обобщив эти предложения нашими представлениями", - подчеркнул Мирзоян.