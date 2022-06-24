Lufthansa отменит более 3 тыс. рейсов в летние месяцы из-за дефицита сотрудников

Deutsche Lufthansa AG отменит в общей сложности порядка 3,1 тыс. рейсов в летние месяцы в связи с нехваткой сотрудников из-за пандемии COVID-19.
Авиакомпания объявила в пятницу, что в июле и августе будут отменены 2,2 тыс. рейсов как внутри Германии, так и по всей Европе. В текущем месяце было отменено 900 рейсов.
Европейские авиакомпании не справляются с потоком туристов, резко увеличившимся этим летом после снятия карантинных ограничений, отмечает агентство Bloomberg. Несмотря на то, что новые штаммы COVID-19 являются менее опасными по сравнению с предыдущими, заболеваемость остается высокой, и авиакомпаниям не хватает сотрудников.
Ситуацию в отрасли усугубляют трудовые конфликты в таких компаниях как Ryanair Holdings Plc и British Airways, сотрудники которых требуют повышения заработной платы в условиях высокой инфляции.
Сотрудники Ryanair в Италии, Франции, Португалии и Бельгии начали забастовку, а служащие British Airways грозят аналогичным шагом, если проблема повышения зарплат не будет решена.
Согласно прогнозу Lufthansa, в 2022 году задействованные авиакомпанией провозные ёмкости составят порядка 75% от уровня допандемийного 2019 года.
Акции Lufthansa теряют в цене 4% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 2,5%.
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