Премьер Грузии не видит в стране проблемы олигархов

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил о готовности провести консультации с Брюсселем для уточнения термина "деолигархизация", примененное Брюсселем в качестве одного из условий для получения Грузией в будущем статуса кандидата в члены Евросоюза.
"У нас, конечно же, будут консультации с Брюсселем для получения большей конкретики и разъяснений о том, какие есть ожидания, как мы можем осуществить принятие соответствующего закона. (...) Мы, конечно же, углубимся в эту тему. Указанное условие было обозначено для всех трех стран (Грузии, Молдавии и Украины - ИФ)", - сказал премьер в пятницу на брифинге.
При этом Гарибашвили выразил мнение, что в Грузии нет такого вызова.
"Но и этот вопрос мы выполним, как и все другие", - пообещал он.
Что касается конкретно бывшего главы правительства и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, то отвечая на вопрос журналистов о том, является ли Иванишвили олигархом, Гарибашвили подчеркнул, что Иванишвили является меценатом, но не олигархом. По его словам, Иванишвили более 20 последних лет помогает своей стране.
"Иванишвили не олигарх. Олигарх - это лицо, которое своим влиянием богатеет за счет государственных ресурсов, у которого есть влиятельный бизнес в Грузии, свои партии и так далее. Иванишвили не получил никаких доходов в Грузии, а наоборот, если что-то заработал за рубежом он потратил в Грузии. Он меценат", - заявил Гарибашвили.
"Он на заработанные в других странах средства, свои собранные средства посвятил стране и сотни проектов осуществил. Он начал благотворительную деятельность еще со времен Шеварднадзе и продолжил при Саакашвили", - сказал он, отметив, что Иванишвили в свое время избавил страну от диктаторского режима, антиевропейской силы и его роль была огромной с точки зрения развития Грузии и сближения с Европой.
Что касается его участия в политике на сегодняшний день, то Гарибашвили категорически отверг такие подозрения.
По его словам, на сегодняшний день у Иванишвили никакой роли, статуса в политике нет, он (Иванишвили) ранее сделал заявление и покинул политику.
"Так что, все спекуляции, клевета являются беспочвенными и нуждаются в подтверждении", - заявил он, отметив, что оппозиция и деструктивные силы пытаются дать такую оценку, что Иванишвили якобы до сих пор участвует в политике, но у этих обвинений нет никаких оснований.
Гарибашвили также ответил на вопрос журналистов о том, намерены ли власти решить проблему политзаключенных.
По его словам, в Грузии политических заключенных нет и не будет.
"Политические заключенные были при прежних властях", - отметил он.
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