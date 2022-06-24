В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19, один летальный исход

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 17 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 106, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 26 случаев.

За прошлые сутки зарегистрирован один случай летального исхода из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 717 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 240 человек (+34 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 149 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 928 теста на коронавирус против 2 тыс. 222 тестов накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 949 тыс. 748 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков