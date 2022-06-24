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Дальнее зарубежье 24.06.2022 16:44

Сийярто назвал необъяснимым отказ Грузии в статусе кандидата в члены ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике решение Европейского совета не предоставлять Грузии статус кандидата в члены Евросоюза.

Он заявил в пятницу на совместном с грузинским коллегой Илией Дарчиашвили брифинге в Тбилиси, что Венгрия поддержала решение о предоставлении кандидатского статуса Украине и Молдове, а также настаивала на таком же решении для Грузии.

"Это решение (отказ Грузии) непонятно, необъяснимо, - сказал Сийярто. - Это не попытка успокоить, но Брюссель использует те же двойные стандарты в отношении нас (Венгрии), как и использует против вас (Грузии) сейчас".

По мнению главы МИД, выдвинутые ЕС Грузии условия основаны на субъективном мнении, имеют общий характер, а в некоторых случаях лишены смысла.

"Позицией Венгрии было, чтобы Грузии статус (кандидата) был предоставлен. Грузия заслуживает стать кандидатом исходя из ее опыта. Мы считаем, что принятое вчера в Брюсселе решение, в соответствии с которым Грузии не был присвоен статус кандидата, противоречит целям усиления Евросоюза. Это еще одна потерянная возможность. Это неуважение в адрес Грузии", - заявил Сийярто.

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