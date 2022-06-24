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СНГ 24.06.2022 20:05

Путин возлагает на Запад ответственность за проблемы в мировой торговле и финансовой системе

Стремительный рост цен на продовольствие и энергоносители не имеет отношения к российской специальной военной операции в Украине и стал следствием безответственной политики стран G7, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Глобальная торговля погрязла в спорах, при разрешении которых все меньше учитываются нормы и принципы ВТО", - сказал Путин, выступая на саммите БРИКС.

Он заявил, что "расшатывается вся международная валютно-финансовая система, рвутся производственные, логистические и инвестиционные цепочки". "Серьезный социально-экономический эффект, особенно для развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока имеет стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары", - отметил президент РФ.

По его словам, резкое усиление инфляции стало результатом "многолетней и безответственной макроэкономической политики стран "Большой семерки", бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов".

Он также обратил внимание на разбалансировку рынка продовольствия, вызванного эмиссией денежных средств в богатых странах и последующей скупкой ими продуктов питания в других государствах.

Путин особо отметил, что разбалансировка в системе международных отношений назревала давно и стала "неизбежным итогом линии сторонников так называемого либерального миропорядка на размывание международного права, подрыв многосторонних институтов".

"В интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на правилах. Каких правилах, кто эти правила придумал? Непонятно", - сказал президент РФ.

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