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Внешняя политика 24.06.2022 19:44

Глава МИД Азербайджана принял посла Венгрии в связи с завершением дипломатической миссии в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Венгрии в Баку Виктора Серкенденьи по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает в пятницу МИД АР.

"В ходе встречи Байрамов отметил, что отношения между Баку и Будапештом развиваются по восходящей линии, включая контакты на высоком уровне, подчеркнув наличие большого потенциала для дальнейшего развития этих отношений в различных сферах", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Серкенденьи, в свою очередь, заявил, что Азербайджан и Венгрию связывают не только дружба и стратегическое сотрудничество, но и братские отношения с участием в Организации тюркских государств.

"Стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества двух стран в политической, экономической, торговой, гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ВЕНГРИЯ, ПОСОЛ


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