Глава МИД Азербайджана принял посла Венгрии в связи с завершением дипломатической миссии в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Венгрии в Баку Виктора Серкенденьи по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает в пятницу МИД АР.
"В ходе встречи Байрамов отметил, что отношения между Баку и Будапештом развиваются по восходящей линии, включая контакты на высоком уровне, подчеркнув наличие большого потенциала для дальнейшего развития этих отношений в различных сферах", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Серкенденьи, в свою очередь, заявил, что Азербайджан и Венгрию связывают не только дружба и стратегическое сотрудничество, но и братские отношения с участием в Организации тюркских государств.
"Стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества двух стран в политической, экономической, торговой, гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах.
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