Украина получит от ЕС помощь в размере 9 млрд евро - премьер Польши

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в пятницу заявил, что по решению Европейского совета Украине выделят помощь в размере 9 млрд евро, передает польское телевидение.
"Это исторический момент, ведь язык нынешних заключений долго отвергали", - сказал Моравецкий, комментируя решение Европейского совета предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
"Украине нечем платить за многие услуги, поэтому мы утвердили помощь в размере 9 млрд евро", - приводит слова Моравецкого польское телевидение.
Накануне Европейский совет принял решение предоставить Молдавии и Украине статус кандидатов на вступление в ЕС. Европейская перспектива, говорится в документах Евросовета, также открыта и перед Грузией, но прежде Тбилиси должен выполнить ряд условий.
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