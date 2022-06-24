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Дальнее зарубежье 24.06.2022 20:00

Украина получит от ЕС помощь в размере 9 млрд евро - премьер Польши

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в пятницу заявил, что по решению Европейского совета Украине выделят помощь в размере 9 млрд евро, передает польское телевидение.

"Это исторический момент, ведь язык нынешних заключений долго отвергали", - сказал Моравецкий, комментируя решение Европейского совета предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

"Украине нечем платить за многие услуги, поэтому мы утвердили помощь в размере 9 млрд евро", - приводит слова Моравецкого польское телевидение.

Накануне Европейский совет принял решение предоставить Молдавии и Украине статус кандидатов на вступление в ЕС. Европейская перспектива, говорится в документах Евросовета, также открыта и перед Грузией, но прежде Тбилиси должен выполнить ряд условий.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ФИНПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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