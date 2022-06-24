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ТЭК 24.06.2022 20:02

Драги: Италии удается и заполнять газохранилища, и снижать зависимость от российского газа

Премьер Италии Марио Драги заявил, что не видит существенных проблем в том, что касается заполнения итальянских газохранилищ к зимнему сезону, несмотря на снижение объемов поставок из России.

"В том, что касается наших газохранилищ, все идет очень хорошо. Мы ведем подготовку к зиме", - приводит его слова итальянский телеканал TGcom24.

Премьер напомнил, что Италия взяла курс на снижение зависимости от российского газа. "В том, что касается зависимости от российского газа, то в прошлом году на РФ приходилось 40% поставок, а сейчас это - 25%", - добавил Драги.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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