В ЕС пока не обсуждают идею ограничения цен на газ из РФ, опасаясь снижения поставок - Драги

Партнеры Италии по ЕС пока не хотят рассматривать идею потолка для цен на газ из РФ, так как считают, что российская сторона в качестве ответной меры может еще больше ограничить поставки, заявил в пятницу премьер Италии Марио Драги.
"На сегодня главный контраргумент - это опасения того, что Россия еще больше сократит поставки", - заявил Драги по итогам саммита ЕС. Его слова приводит итальянский телеканал TGcom24.
При этом он отметил, что при нынешних, высоких, ценах на газ, РФ может поставлять меньше этого энергоресурса и все равно получать большие доходы.
Премьер Италии на этой неделе предлагал коллегам из ЕС провести в июле внеочередной саммит как раз по теме энергетики, но получил отказ. "Мне ответили, что у нас пока еще нет выводов экспертов, которые можно было бы обсудить", - пояснил Драги. По его словам, в ЕС планируют вернуться к этой теме в октябре 2022 года.
"Нужно действовать быстро, потому что мы видим, как инфляция, которая изначально во многом была вызвана ценами на энергоресурсы, теперь начинает зависеть и от других факторов. И вся эта проблема охватывает все новые производства", - предупредил премьер Италии.
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