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Дальнее зарубежье 24.06.2022 20:28

Блинкен заявил, что пока не готов говорить о возможности встречи с Лавровым в Индонезии

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу уклонился от ответа на вопрос, есть ли вероятность его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "на полях" заседания глав МИД стран "двадцатки" 7-8 июля в Индонезии в начале июля.

"Я не хочу опережать события. Следите за оперативной информацией", - сказал он в ответ на вопрос журналиста.

Ранее на этой неделе официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сообщила, что Лавров примет участие в заседании глав МИД стран "двадцатки" 7-8 июля в Индонезии.

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Тэги: США, БЛИНКЕН, ЛАВРОВ, ВСТРЕЧА


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