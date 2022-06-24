Блинкен заявил, что пока не готов говорить о возможности встречи с Лавровым в Индонезии

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу уклонился от ответа на вопрос, есть ли вероятность его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "на полях" заседания глав МИД стран "двадцатки" 7-8 июля в Индонезии в начале июля.

"Я не хочу опережать события. Следите за оперативной информацией", - сказал он в ответ на вопрос журналиста.

Ранее на этой неделе официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сообщила, что Лавров примет участие в заседании глав МИД стран "двадцатки" 7-8 июля в Индонезии.