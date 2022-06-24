Блинкен поддерживает усилия ООН по вывозу зерна с Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что приветствует усилия ООН по достижению соглашения о вывозе зерна с Украины.

"Генсек ООН упорно работает над достижением соглашения по вывозу продовольствия и зерна из Одессы. Мы поддерживаем эти усилия", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Берлине.

В Берлине 24 июня стартовала конференция на уровне глав МИД, посвященная вопросам глобальной продовольственной безопасности.

В последнее время в ряде районов мира наблюдаются проблемы с продовольствием. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связала угрозу продовольственного кризиса с российской военной операцией на Украине, отметив, что "Россия по-прежнему блокирует миллионы тонн остро необходимого зерна".

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Запад пренебрегает базовыми принципами мировой экономики, в результате экономический кризис приобретает хронический характер, наблюдаются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты.