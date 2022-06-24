МИД РФ о предоставлении Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов в члены ЕС: о негативных последствиях такого шага не задумываются

Евросоюз, решив предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии, по сути, подтвердил линию на освоение геополитического пространства СНГ, заявили в МИД РФ.
"Решением о предоставлении Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов в члены Евросоюз, по сути, подтвердил, что продолжает линию на активное геополитическое освоение пространства СНГ, его использование в целях "сдерживания" России. Причем в ход идут все средства - от финансово-экономических рычагов до военной поддержки", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ отметили, что "в данном случае строгие критерии сближения с ЕС, предъявляемые к другим кандидатам, такие как верховенство права, борьба с коррупцией, независимость судебной системы, соблюдение прав человека, защита национальных меньшинств, свобода слова и развитие рыночной экономики, попросту отодвинуты в сторону в угоду политической конъюнктуре".
"Будущее "единой Европы", ее "идеалы" демократии, приносятся в жертву задаче безудержной экспансии ЕС, политического и экономического закабаления соседей. О негативных последствиях такого шага не задумываются, как в свое время не задумывались на саммите НАТО в Бухаресте 2008 г., записывая в решение формулу о том, что "Грузия и Украина станут членами альянса", - заявила Захарова.
По ее словам, каких-либо серьезных изменений для европейской безопасности состоявшийся 23-24 июня в Брюсселе саммит ЕС не принес. "Та же конфронтационная риторика в адрес нашей страны, которую мы слышим на протяжении последних месяцев", - отметила она.
"Евросоюз вновь доказывает, что экономического и созидательного в этом интеграционном объединении, создававшемся в целях предотвращения войн в Европе, осталось крайне мало. ЕС еще больше "инвестирует" в продолжение боевых действий на Украине, которая уже в новом качестве страны-кандидата в Евросоюз с удвоенной силой будет требовать на предстоящем 28-30 июня саммите НАТО в Мадриде увеличения поставок вооружений и военной техники", - добавила она.
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