Менее 10 тыс. человек за сутки заразились лихорадкой в Северной Корее

В Северной Корее число заболевших тем, что власти называют лихорадкой, опустилось ниже отметки в 10 тыс. выявленных случаев за сутки, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

"У более 9 610 человек проявились симптомы лихорадки в течение 24 часов", - говорится в сообщении со ссылкой на данные государственного чрезвычайного штаба по предотвращению эпидемий КНДР.

При этом отмечается, что "ежедневный показатель заболеваемости лихорадкой в стране стабильно снижается после пика 15 мая, когда выявили около 293 тыс. заболевших за сутки".

Агентство напоминает, что северокорейская "лихорадка" - это, скорее всего, COVID-19.

Всего за время эпидемии лихорадки, которую зарубежные эксперты также называют коронавирусной инфекцией, в Северной Корее зафиксировано более 4,7 млн случаев заболевания, выздоровели более 4,68 млн человек, более 17 тыс. проходят лечение.

В начале июня исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что ситуация в КНДР "ухудшается, а не становится лучше".

Северная Корея 12 мая сообщила о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусом. До этого два года, которые длится пандемия коронавируса, Пхеньян заявлял об отсутствии случаев заболевания.

"Ренхап", со своей стороны, подчеркивает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "лихорадка", "пациенты с высокой температурой", поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.