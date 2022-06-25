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СНГ 25.06.2022 09:30

В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня из-за крайне высокой температуры.

Как сообщается на сайте метеослужбы, предупреждение действует с 12:00 до 18:00 25 и 26 июня.

"Сильная жара 30-32°С", - сообщает Гидрометцентр.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что температурные рекорды для 25 и 26 июня принадлежат 2010 году - 33,1 и 33,6 градусов соответственно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве с 25 по 27 июня превысит 30 градусов.

По информации Вильфанда, в ближайшие дни в столице РФ будет высокий уровень ультрафиолетового излучения, в связи с чем синоптик рекомендовал не находиться на открытом солнце в дневные часы и носить одежду с длинными рукавами.

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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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