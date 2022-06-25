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Два человека погибли и более десяти ранены в результате стрельбы в ночном клубе Осло

Два человека стали жертвами стрельбы в ночном клубе норвежской столицы Осло, еще 14 человек получили ранения, сообщила местная полиция.

"Подтверждена гибель двух человек", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полицейского управления Осло в соцсети.

По данным полиции, 14 человек были доставлены в больницу с ранениями, некоторые пострадавшие - с тяжелыми.

Как сообщил газете Aftenposten представитель полиции, подозреваемый был задержан через несколько минут после начала стрельбы на ближайшей к клубу улице.

Информация о личности стрелка и его мотивах не поступала.

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Тэги: МИР, НОРВЕГИЯ, ИНЦИДЕНТ, СТРЕЛЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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