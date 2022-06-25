Количество случаев COVID-19 в мире превысило 542,9 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 542 млн 916 тыс. 270, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 327 тыс. 835 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 86 млн 909 тыс. 716 и 1 млн 15 тыс. 789.
Индия - 43 млн 378 тыс. 234 и 524 тыс. 974.
Бразилия - 32 млн 23 тыс. 166 и 670 тыс. 229.
Франция - 30 млн 714 тыс. 200 и 150 тыс. 356.
Германия - 27 млн 771 тыс. 111 и 140 тыс. 734.
Великобритания - 22 млн 786 тыс. 431 и 180 тыс. 599.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро субботы 814,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 108 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 110, Франции - 2 тыс. 278, Германии - 1 тыс. 668, Великобритании - 2 тыс. 623.
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