Инвесторы из ОАЭ в ближайшее время посетят Азербайджан

В ближайшем будущем Азербайджан посетят предприниматели из ОАЭ, заинтересованные в инвестировании в сельское хозяйство. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и главного исполнительного директора ADQ, инвестиционной и холдинговой компании Абу-Даби (ОАЭ) Мохаммеда Хасана Алсувайди, сообщили в министерстве экономики Азербайджана.
«Стороны обменялись мнениями о расширении сотрудничества в нефтегазовой сфере, инвестировании в различные отрасли экономики, а также договорились о визите в ближайшее время в Азербайджан делегации инвесторов из ОАЭ, заинтересованных в инвестировании в сельское хозяйство», - говорится в сообщении.
Р.Керимов
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