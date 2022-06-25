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Бизнес и законодательство 25.06.2022 10:22

Инвесторы из ОАЭ в ближайшее время посетят Азербайджан

В ближайшем будущем Азербайджан посетят предприниматели из ОАЭ, заинтересованные в инвестировании в сельское хозяйство. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и главного исполнительного директора ADQ, инвестиционной и холдинговой компании Абу-Даби (ОАЭ) Мохаммеда Хасана Алсувайди, сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

«Стороны обменялись мнениями о расширении сотрудничества в нефтегазовой сфере, инвестировании в различные отрасли экономики, а также договорились о визите в ближайшее время в Азербайджан делегации инвесторов из ОАЭ, заинтересованных в инвестировании в сельское хозяйство», - говорится в сообщении.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОАЭ, ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ


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