Китай заявил протест из-за пролета самолета ВМС США над Тайваньским проливом

Полет американского военного самолета над Тайваньским проливом явился угрозой миру и стабильности в регионе, Китай заявил в связи с этим решительный протест, сообщил представитель Восточной зоны боевого командования китайской армии Ши И.
"Действия американской стороны являются преднамеренным вмешательством и нарушением стабильности в регионе, угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе. Мы решительно выступаем против этого", - подчеркнул армейский представитель.
Он добавил, что китайские Вооруженные силы "постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности к решительной защите национального суверенитета и территориальной целостности" страны.
Ранее Индо-Тихоокеанское командование США опубликовало заявление, в котором говорилось, что 24 июня над Тайваньским проливом пролетел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. В нем утверждалось, что этим Соединенные Штаты продемонстрировали "приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".
Китайское англоязычное издание Global Times подчеркнуло, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а тайваньский вопрос - исключительно внутреннее дело Китая, тесно связанное с суверенитетом и территориальной целостностью страны.
Газета пишет: "Стоит отметить, что Соединенные Штаты и их союзники и ранее заявляли, что большая часть Тайваньского пролива является "международными водами".
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс 14 июня заявил, что "Тайваньский пролив является международной акваторией" и что Соединенные Штаты "будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где разрешено международным правом, в том числе в Тайваньском проливе".
Издание отметило, что военные корабли США часто проходят через пролив, "демонстрируя силу, создавая кризисы и посылая неверные сигналы сепаратистским силам "независимости Тайваня".
"Это очень безответственное и опасное поведение, которое равносильно игре с огнем", - подчеркнула Global Times.
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