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СНГ 25.06.2022 10:50

Проектом поправок в Конституцию Узбекистана предлагается продлить президентский срок до семи лет

Проект Конституционного закона Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Узбекистан", в котором есть пункт об увеличении президентского срока с пяти до семи лет, опубликован в парламентских изданиях страны в субботу для всенародного обсуждения.

Накануне Законодательная палата Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) приняла законопроект в первом чтении и приняла постановление о вынесении его на всенародное обсуждение.

Предлагаемые изменения и дополнения охватывают более шестидесяти статей Конституции Узбекистана. В нем определены благоприятный деловой и инвестиционный климат в государстве, защита добросовестной конкуренции, обеспечение условий для развития предпринимательства, недопущения монополизации экономической деятельности, право осуществления предпринимателями любой деятельности, не запрещенной законом, получать неограниченный размер дохода.

В проекте также отражены нормы дальнейшего совершенствования основ государственной власти, усиления полномочий парламента, обеспечения активного участия граждан в законотворческом процессе. В частности, проектом отменяется норма о том, что хокимы (главы администраций) одновременно возглавляют Кенгаши (Советы) народных депутатов, отдельно усиливаются полномочия Кенгаша народных депутатов и хокимов. Кроме того, парламенту даются полномочия по обсуждению ежегодного национального доклада о противодействии коррупции.

В опубликованном проекте поправок в Основной закон Узбекистана предполагается продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

С инициативой совершенствовать Конституцию страны в декабре 2021 года выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Ссылаясь на мнение общественности, он заявил о необходимости внести в Основной закон изменения, связанные с развитием института семьи и дальнейшего укрепления межнационального согласия в стране, с недопущением детского труда, защитой прав инвалидов и пожилых людей, проблемами экологии.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОНСТИТУЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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