Единство Запада по отношению к украинскому конфликту под угрозой - The Washington Post

Президенту США Джо Байдену и участникам предстоящих саммитов G20 и НАТО предстоит "поломать голову" над тем, как справиться с трудностями, вызванными их политикой в отношении России в свете украинского кризиса, пишет издание The Washington Post.

Газета напоминает, что на встречах Байдена с европейскими лидерами в марте "настроение - несмотря на мрачные обстоятельства - было почти пьянящим", поскольку страны "продемонстрировали замечательное единство" в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Прежнее единство между западными странами демонстрирует признаки разрушения, и появляется раскол между теми, кто выступает за скорейший мир путем переговоров, и теми, кто хочет позволить Украине сражаться столько, сколько потребуется, чтобы вернуть свои территории" - пишет она.

На предстоящих саммитах "дискуссии будут сосредоточены не столько на возвышенных заявлениях о демократии, сколько на суровых реалиях того, смогут ли союзники сохранить свое новообретенное единство", отмечает издание.

Автор пишет: "Тем временем война нанесла сокрушительный удар по мировой экономике, а резкий рост цен на бензин затруднит лидерам введение еще более значительных санкций в отношении российской нефти". Он добавляет: "То, что началось как почти беспрецедентная демонстрация трансатлантического единства (...) теперь превратилось в более длительную и сложную борьбу, конца которой не видно".

"Вы расширяете НАТО, вы тратите больше денег на оборону, вы передислоцируете войска (...). Это буквально новая холодная война с элементами горячей войны с Россией. И вопрос в том, как вы собираетесь с этим справляться?", - приводит издание слова президента глобальной консалтинговой компании по рискам Eurasia Group Яна Бреммера.