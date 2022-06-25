Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 104.27 -1.92 Brent 110.05 -1.69

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.06.2022 11:00

Единство Запада по отношению к украинскому конфликту под угрозой - The Washington Post

Президенту США Джо Байдену и участникам предстоящих саммитов G20 и НАТО предстоит "поломать голову" над тем, как справиться с трудностями, вызванными их политикой в отношении России в свете украинского кризиса, пишет издание The Washington Post.

Газета напоминает, что на встречах Байдена с европейскими лидерами в марте "настроение - несмотря на мрачные обстоятельства - было почти пьянящим", поскольку страны "продемонстрировали замечательное единство" в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Прежнее единство между западными странами демонстрирует признаки разрушения, и появляется раскол между теми, кто выступает за скорейший мир путем переговоров, и теми, кто хочет позволить Украине сражаться столько, сколько потребуется, чтобы вернуть свои территории" - пишет она.

На предстоящих саммитах "дискуссии будут сосредоточены не столько на возвышенных заявлениях о демократии, сколько на суровых реалиях того, смогут ли союзники сохранить свое новообретенное единство", отмечает издание.

Автор пишет: "Тем временем война нанесла сокрушительный удар по мировой экономике, а резкий рост цен на бензин затруднит лидерам введение еще более значительных санкций в отношении российской нефти". Он добавляет: "То, что началось как почти беспрецедентная демонстрация трансатлантического единства (...) теперь превратилось в более длительную и сложную борьбу, конца которой не видно".

"Вы расширяете НАТО, вы тратите больше денег на оборону, вы передислоцируете войска (...). Это буквально новая холодная война с элементами горячей войны с Россией. И вопрос в том, как вы собираетесь с этим справляться?", - приводит издание слова президента глобальной консалтинговой компании по рискам Eurasia Group Яна Бреммера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, США, УКРАИНА


Похожие новости


Глава Пентагона заявил, что США не ищут конфликта в АТР Второе стендовое испытание американской лунной ракеты запланировано на 18 июня - NASA Блинкен заявил, что США обеспокоены сообщениями о новых нарушениях прав человека в Китае США готовы помогать Армении и Азербайджану в демилитаризации границы - Блинкен Представитель Пентагона Кирби продолжит карьеру в Белом доме США выделят еще $250 млн на оказание продовольственной помощи в мире - Блинкен

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az