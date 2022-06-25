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Дальнее зарубежье 25.06.2022 11:15

Узбекистан и Иран намерены помочь Афганистану в постконфликтном обустройстве

Текущее состояние и перспективы развития узбекско-иранского сотрудничества, а также взаимодействие стран по афганской проблематике обсудили и.о. министра иностранных Узбекистана Владимир Норов и спецпредставитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Куми.

"Подчеркнута готовность сторон к продолжению конструктивного диалога в вопросах постконфликтного обустройства Афганистана, оказания гуманитарной помощи братскому афганскому народу и вовлечению его в региональные процессы", - сообщила в субботу пресс-служба узбекского МИД.

В сообщении отмечается, что особое внимание было уделено реализации Ташкентом и Тегераном инфраструктурных, транспортных и энергетических проектов на территории Афганистана.

Представитель иранского лидера также подтвердил участие в работе международной конференции по Афганистану, которая должна состояться в июле 2022 года в Ташкенте, добавили в пресс-службе.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ИРАН, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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