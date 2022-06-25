Узбекистан и Иран намерены помочь Афганистану в постконфликтном обустройстве

Текущее состояние и перспективы развития узбекско-иранского сотрудничества, а также взаимодействие стран по афганской проблематике обсудили и.о. министра иностранных Узбекистана Владимир Норов и спецпредставитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Куми.

"Подчеркнута готовность сторон к продолжению конструктивного диалога в вопросах постконфликтного обустройства Афганистана, оказания гуманитарной помощи братскому афганскому народу и вовлечению его в региональные процессы", - сообщила в субботу пресс-служба узбекского МИД.

В сообщении отмечается, что особое внимание было уделено реализации Ташкентом и Тегераном инфраструктурных, транспортных и энергетических проектов на территории Афганистана.

Представитель иранского лидера также подтвердил участие в работе международной конференции по Афганистану, которая должна состояться в июле 2022 года в Ташкенте, добавили в пресс-службе.