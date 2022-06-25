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Пакистан открыл медлагерь для оказания помощи жертвам землетрясения в Афганистане

Посольство Пакистана в Кабуле объявило об открытии медицинского лагеря в аэропорту Хоста для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясений в Афганистане.

"Лагерь создан властями Хайбер-Пахтунхвы, 19 врачей с тремя машинами скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим и направить пациентов в критическом состоянии в пакистанские больницы", - сообщил в субботу посол Пакистана Мансур Ахмад Хан в твиттере.

Ранее находящееся под контролем движения "Талибан" информационное агентство Bakhtar сообщило, что Пакистан направил восемь грузовиков гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения жителям Афганистана.

"Груз, организованный Национальным управлением по борьбе со стихийными бедствиями, был передан афганским властям", - говорилось в сообщении. Отмечается, что помощь состоит из семейных палаток, брезента, одеял, медикаментов.

Землетрясение произошло в ночь на 22 июня в центральном регионе Афганистана, затронув, в основном, провинции Пактика и Хост. Сообщается, что, по меньшей мере, 1000 человек погибли и еще как минимум 1500 получили ранения.

В наибольшей мере пострадали четыре района в провинции Пактика - Гаян, Бармала, Нака и Зирук, а также район Спера в провинции Хост. Землетрясение было зарегистрировано на глубине 10 км и, как сообщается, его толчки ощущались в соседних провинциях, включая афганскую столицу Кабул, а также в Пакистане и Индии.

В пятницу в первой половине дня на территории на территории уезда Гаян провинции Пактика произошло еще одно землетрясение, по предварительным данным, погибли пять человек.

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Тэги: ПАКИСТАН, АФГАНИСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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