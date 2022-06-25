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Дальнее зарубежье 25.06.2022 12:20

Полиция расценивает нападение в ночном клубе Осло как теракт

Органы правопорядка Норвегии, расследуя стрельбу в ночном клубе Осло, полагают, что речь идет о теракте, передает Associated Press (AP) со ссылкой на норвежскую полицию.

На пресс-конференции представитель полиции также сообщил, что арестованный по делу о стрельбе - подданный Норвегии иранского происхождения. Ранее он привлекал внимание полиции, но серьезных преступлений не совершал.

У арестованного изъяли пистолет и автоматическое стрелковое оружие.

AP отмечает, что нападение произошло возле бара, популярного среди городского ЛГБТ-сообщества, и незадолго до начала ЛГБТ-парада. В результате инцидента организаторы отменили проведение парада.

Ранее стало известно, что два человека стали жертвами стрельбы в ночном клубе норвежской столицы Осло, еще 14 человек получили ранения.

Как сообщил газете Aftenposten представитель полиции, подозреваемый был задержан через несколько минут после начала стрельбы на ближайшей к клубу улице.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, ИНЦИДЕНТ, СТРЕЛЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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