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Туризм 25.06.2022 13:41

В ОИС назвали сроки проведения в Баку сессии министерской конференции, отложенной из-за пандемии COVID-19

В Баку с 27 по 29 июня текущего года пройдет 11-я сессия конференции министров туризма стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщила в субботу ОИС в твиттере.

«Азербайджанская Республика проведет в Баку с 27 по 29 июня 2022 года 11-ю сессию конференции министров туризма Организации исламского сотрудничества на тему «Роль местных общин в развитии туризма», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из твита ОИС.

Мероприятие планировали провести летом 2020 года в Азербайджане, однако из-за пандемии COVID-19 оно было отложено.

Р.Керимов

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Тэги: ОИС, АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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