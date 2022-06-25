В ОИС назвали сроки проведения в Баку сессии министерской конференции, отложенной из-за пандемии COVID-19

В Баку с 27 по 29 июня текущего года пройдет 11-я сессия конференции министров туризма стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщила в субботу ОИС в твиттере.
«Азербайджанская Республика проведет в Баку с 27 по 29 июня 2022 года 11-ю сессию конференции министров туризма Организации исламского сотрудничества на тему «Роль местных общин в развитии туризма», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из твита ОИС.
Мероприятие планировали провести летом 2020 года в Азербайджане, однако из-за пандемии COVID-19 оно было отложено.
Р.Керимов
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