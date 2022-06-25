Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 104.27 -1.92 Brent 110.05 -1.69

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 25.06.2022 15:07

Алиев наградил орденами и медалями более 100 военнослужащих ВС Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал два распоряжения о награждении орденами и медалями более 100 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) Азербайджана и о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны страны.

Тексты документов опубликованы на сайте главы государства.

В одном из распоряжений отмечается, что военнослужащие министерства обороны страны награждаются за особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджана, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач.

Орденами и медалями награждены 106 человек, 83 из них - посмертно.

Согласно другому распоряжению, высшие воинские звания присвоены восьмерым военнослужащим министерства обороны Азербайджана.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, АРМИЯ, НАГРАДА


Похожие новости


В Азербайджане создадут базу данных полезных ископаемых Карабаха и Восточного Зангезура ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе В Азербайджане создаются два новых агентства Президент Азербайджана утвердил меморандум между Баку, Анкарой и Тбилиси об учениях «Кавказский орел» Федерация борьбы Азербайджана получит 1 млн манатов Упразднены два района Гянджи

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az