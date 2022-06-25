Алиев наградил орденами и медалями более 100 военнослужащих ВС Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал два распоряжения о награждении орденами и медалями более 100 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) Азербайджана и о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны страны.

Тексты документов опубликованы на сайте главы государства.

В одном из распоряжений отмечается, что военнослужащие министерства обороны страны награждаются за особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджана, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач.

Орденами и медалями награждены 106 человек, 83 из них - посмертно.

Согласно другому распоряжению, высшие воинские звания присвоены восьмерым военнослужащим министерства обороны Азербайджана.

Р.Керимов