Главы МИД Ирана и дипломатии ЕС обсудили в Тегеране ход венских переговоров о восстановлении СВПД

Ситуация с венскими переговорами о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе стала темой переговоров в субботу главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщает агентство "Тасним".
Боррель прибыли в Тегеран в ночь на субботу.
Также стороны обсуждали отношения Ирана и ЕС, региональные и международные вопросы. О других подробностях встречи пока не сообщается.
В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили СВПД, соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями.
Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.
Впоследствии Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
В последние недели официальные лица в США и других западных странах часто предупреждают, что у Ирана все меньше времени для заключения соглашения по возвращению в СВПД.
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