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Регион 25.06.2022 15:34

Главы МИД Ирана и дипломатии ЕС обсудили в Тегеране ход венских переговоров о восстановлении СВПД

Ситуация с венскими переговорами о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе стала темой переговоров в субботу главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщает агентство "Тасним".

Боррель прибыли в Тегеран в ночь на субботу.

Также стороны обсуждали отношения Ирана и ЕС, региональные и международные вопросы. О других подробностях встречи пока не сообщается.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили СВПД, соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Впоследствии Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

В последние недели официальные лица в США и других западных странах часто предупреждают, что у Ирана все меньше времени для заключения соглашения по возвращению в СВПД.

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Тэги: ИРАН, ЕС, СВПД


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