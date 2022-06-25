В Азербайджане вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 34 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 140, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 17 случаев. Таким образом, за день суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане выросла вдвое.
За сутки летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции зарегистрировано не было (накануне - 1).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 717 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 783 тыс. 267 человек (+ 27 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 156 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 371 тест на коронавирус против 1 тыс. 928 тестов накануне.
Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 952 тыс. 119 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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