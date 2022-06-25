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Внешняя политика 25.06.2022 17:17

Баку и Берлин имеют общие интересы во многих сферах - посол Германии

Баку и Берлин имеют общие интересы во многих сферах, заявил в субботу на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым посол Германии Вольфганг Маниг, завершающий дипломатическую миссию в стране. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Дипломат отметил, что покидает страну «с приятными впечатлениями» и обратил внимание на «общие интересы Берлина и Баку во многих сферах», говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В свою очередь Байрамов поблагодарил посла Германии за успешную деятельность в Азербайджане и его вклад в развитие двусторонних отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Министр с удовлетворением отметил поддержку ФРГ суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

В МИД добавили, что стороны обменялись мнениями о перспективах развития отношений двух стран по ряду направлений, а также обсудили постконфликтную ситуацию в регионе, при этом была подчеркнута важность нормализации отношений и продолжения диалога.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕРМАНИЯ, ДЖЕЙХУН БАЙРАМОВ, ВОЛЬФГАНГ МАНИГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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