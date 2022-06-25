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Дальнее зарубежье 25.06.2022 18:30

Джонсон опасается, что ситуация в Европе может привести к невыгодному для Украины мирному договору

Экономические последствия событий в Украине в Европе могут вызвать давление на Киев с целью убедить его заключить мирный договор с РФ, не отвечающий интересам украинской стороны, заявил в субботу премьер Британии Борис Джонсон.

"Слишком много стран говорят, что это ненужная европейская война... и будет расти давление с целью убедить, может, принудить Украину к плохому мирному договору", - приводит его слова The Guardian.

Также премьер подчеркнул, что успех РФ будет опасен для международной безопасности, и что он станет "долгосрочным экономическим бедствием".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, БОРИС ДЖОНСОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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