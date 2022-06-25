Джонсон опасается, что ситуация в Европе может привести к невыгодному для Украины мирному договору

Экономические последствия событий в Украине в Европе могут вызвать давление на Киев с целью убедить его заключить мирный договор с РФ, не отвечающий интересам украинской стороны, заявил в субботу премьер Британии Борис Джонсон.
"Слишком много стран говорят, что это ненужная европейская война... и будет расти давление с целью убедить, может, принудить Украину к плохому мирному договору", - приводит его слова The Guardian.
Также премьер подчеркнул, что успех РФ будет опасен для международной безопасности, и что он станет "долгосрочным экономическим бедствием".
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