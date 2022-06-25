Боррель заявил, что договорился с главой иранского МИД о возобновлении в ближайшие дни переговоров Ирана и США

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на консультациях по ядерной тематике с главой иранского МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом стороны договорились о возобновлении в предстоящие дни переговоров Ирана и США.

"Мы согласились с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом на то, чтобы возобновить в ближайшие дни, при содействии моей команды, переговоры Ирана и США с целью разобраться с последними нерешенными проблемами", - написал Боррель в твиттере.

Он отметил, что с момента приостановки венских переговоров о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе прошло уже три месяца. По словам Борреля, необходимо положить конец нынешней эскалации напряженности, ускорить работу над соглашением и заключить его "сейчас".

Боррель добавил, что без действующего СВПД невозможно полностью реализовать потенциал отношений ЕС с Ираном.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили СВПД, соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Впоследствии Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

В последние недели официальные лица в США и других западных странах часто предупреждают, что у Ирана все меньше времени для заключения соглашения по возвращению в СВПД.