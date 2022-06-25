Байден подписал закон об ужесточении контроля за стрелковым оружием в США

Президент США Джо Байден в субботу поставил подпись под первым почти за 30 лет значительным законом об усилении мер безопасности в сфере оборота стрелкового оружия, сообщило Associated Press (AP).
"Хотя этот закон не предусматривает всего, чего я хотел, он включает в себя меры для спасения жизней, к чему я давно призывал", - заявил Байден перед тем, как отправиться на саммит G7 в Германию.
В частности, закон обязывает усилить проверки биографических данных у покупателей оружия в возрасте от 18 до 21 года, делает федеральным преступлением приобретение и контрабанду стрелкового оружия через подставных лиц, требует обязательной регистрацию в федеральном реестре - с сопутствующими обязательствами - для торговцев оружием.
Также закон предполагает выделение $750 млн, чтобы помочь властям штатов лишать доступа к стрелковому оружию лиц, которые представляют угрозу для себя и окружающих. Эти меры включают в себя финансирование лечения психических расстройств.
Тем не менее, в закон не вошли более строгие меры, к которым призывала Демократическая партия. Речь шла о запрете штурмового оружия и проверке биографических данных при любых сделках со стрелковым оружием.
Накануне двухпартийный законопроект одобрил Конгресс США. В предыдущий раз Конгресс принимал подобные меры в 1993 года, запрещая штурмовое оружие, но с тех пор этот запрет утратил силу.
Разработка двухпартийного законопроекта началась вскоре после того, как в школе в городе Ювалде (штат Техас) в результате стрельбы погибли 19 детей и двое взрослых.
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