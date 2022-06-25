Путин: участники саммита БРИКС выражали озабоченность проблемами с поставками продовольствия и удобрений на мировой рынок

На саммите БРИКС была выражена озабоченность в связи с перебоями в поставках продовольствия и удобрений на мировом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я бы хотел вас проинформировать о ходе и результате дискуссии с коллегами в рамках объединения БРИКС. Многие из выступавших высказывали озабоченности, связанные с перебоями поставок продовольствия, роста цен на продовольствие на мировых рынках и удобрений", - сказал Путин в ходе Российско-белорусских переговоров в субботу.

"Имея в виду, что Россия и Беларусь являются крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок, хотел с вами тоже на этот счёт поговорить - в плане удовлетворения потребностей мирового рынка и наших постоянных клиентов. У нас 15 процентов, по-моему, мировой торговли и 25 процентов по некоторым видам удобрений", - отметил он.

Путин добавил, что это очень значительный объём на мировых рынках.

По его словам, недовложение удобрений "снижает виды на урожай на следующий год".

"Всё это очень печально. Но тем не менее мы с вами договаривались предпринять всё, что от нас зависит, все действия предпринять, которые от нас зависят, для того, чтобы - повторяю ещё раз - удовлетворять спросы наших потребителей, наших клиентов", - заявил Путин.